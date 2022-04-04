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В Филармонии состоялся концерт по случаю 30-летия установления дипотношений между Азербайджаном и РФ

В Филармонии состоялся концерт по случаю 30-летия установления дипотношений между Азербайджаном и РФ В Азербайджанской государственной академической филармонии в Баку состоялся концерт классической музыки по случаю 30-летия установления дипломатический отношений между Азербайджаном и Россией.
Искусство
4 апреля 2022 г. 19:47
В Филармонии состоялся концерт по случаю 30-летия установления дипотношений между Азербайджаном и РФ

В Азербайджанской государственной академической филармонии в Баку состоялся концерт классической музыки по случаю 30-летия установления дипломатический отношений между Азербайджаном и Россией.

Как сообщает Report, открыл мероприятие посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

"За эти 30 лет произошло много хорошего в наших отношениях. Мы продвигались от взаимодействия до стратегического партнерства. Наше сотрудничество продвигается по всем сферам, но сегодня особо хотелось бы отметить культурное сотрудничество", - заявил посол РФ.

Заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев в свою очередь отметил, что отношения Азербайджана и России выходят далеко за 30 лет с момента установления дипотношений, простираются вглубь времен и представляют "блестящий пример переплетения культур".

"Нам есть чем гордиться и что развивать далее, чтобы передать этот культурный багаж на благо будущим поколениям", - добавил замминистра.

В ходе праздничного концерта прозвучали произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Фикрета Амирова, Кара Караева.

Дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией были установлены 4 апреля 1992 года и в том же году на взаимной основе были открыты посольства двух стран.

Основополагающими двусторонними документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 года и Декларация о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 2008 года. Между двумя странами подписано свыше 150 международно-правовых актов.

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