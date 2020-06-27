В Голливуде снимут фильм о начале вспышки COVID-19

Голливудская компания SK Global Entertainment начала работу над новым фильмом, сюжет которого будет разворачиваться вокруг первых недель распространения коронавируса в Китае. Как передает Report, об этом пишет издание Wall Street Journal.

"То, как вирус попал из пещеры с летучими мышами в Ухань - вопрос, на который нам еще не скоро станет доступен ответ. Это будет скорее медицинская драма, чем триллер о пандемии", - приводит издание слова будущего сценариста фильма Чарльза Рэндольфа - обладателя премии "Оскар" за сценарий к фильму "Игра на понижение".Создатели фильма надеются начать съемки фильма в Китае в начале 2021 года, однако для этого нужно добиться разрешения властей. "Мы знаем, что эта пандемия - вопрос политизированный, и нам придется с этим справляться", - заявил один из руководителей SK Global Entertainment.Рэндольф отметил, что хочет сконцентрироваться на том, как китайские врачи и медсестры пытались бороться с загадочной болезнью. Сколько планируется потратить на съемки фильма, компания не сообщает.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.