Азербайджанский фильм "Аршин мал алан" покажут в Голливуде

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе представят известный азербайджанский комедийный фильм "Аршин мал алан" Рзы Тахмасиба, снятый в 1945 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, премьера фильма состоится в Голливуде 19 сентября.

Известная оперетта азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" экранизировалась несколько раз. Самой популярной экранизацией считается показанный в более чем 130 странах мира фильм 1945 года с участием Рашида Бейбутова в главной роли.

В 2013-ом году в рамках ЮНЕСКО было отмечено 100-летие оперетты.