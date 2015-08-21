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    Азербайджанский фильм "Аршин мал алан" покажут в Голливуде

    Премьера состоится 19 сентября

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе представят известный азербайджанский комедийный фильм "Аршин мал алан"  Рзы Тахмасиба, снятый в 1945 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на  Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, премьера фильма состоится в Голливуде  19 сентября.

    Известная оперетта азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" экранизировалась несколько раз. Самой популярной  экранизацией  считается показанный в более чем 130 странах мира фильм 1945 года с участием Рашида Бейбутова в главной роли. 

    В 2013-ом году в рамках ЮНЕСКО было отмечено 100-летие оперетты. 

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