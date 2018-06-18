В Gəncə Mall-е состоялось официальное открытие кинотеатра CinemaPlus

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ В самом крупном торгово-развлекательном центре Гянджи - "Gəncə Mall"-е состоялось официальное открытие кинотеатра премиум-класса CinemaPlus. В этот день кинотеатр был украшен специальными декорациями. Гостям был организован фуршет в сопровождении классической музыки.

Как сообщает западное бюро Report, на открытии выступили директор сети кинотеатров CinemaPlus Намиг Гулиев, член Наблюдательного совета и директор отдела по развитию бизнеса сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде, член Наблюдательного совета и директор по планированию репертуара сети кинотеатров CinemaPlus, главный продюсер киностудии Cinemazadeh и генеральный директор дистрибуционной компании Cinema Distrubution Джафар Ахундзаде.

После официальной части мероприятия был показан документальный фильм "Бакинского Медиа Центра" "Последнее собрание"("Son İclas"), снятый при поддержке Фонда Гейдар Алиева, руководителем и генеральным продюсером которой была Арзу Алиева, повествующий о том, как Азербайджан спустя долгие годы вновь обрёл независимость.

Последующей частью мероприятия последовал просмотр фильма "Kəklikotu", представленный компанией Cinema Distribution.

CinemaPlus оснащен проекторами нового поколения "Barco", обладающими высокой яркостью, а также звуковыми системами. Cостоит из 5 залов и 453 мест. Помимо этого, кинотеатр CinemaPlus применяет технологию GetD.

Кинотеатр расположен на пересечении проспекта Гейдара Алиева с улицей Азиза Алиева.

Поддержку в организации мероприятия оказали: дубляжная студия Cinemazadeh, Cinema Distribution, Кафе Kolorit и Foto Gallery.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.