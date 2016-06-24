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    В Газахском театре состоится премьера спектакля "Увядшие цветы"

    В театре состоялся общественный просмотр нового произведения

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Газахском государственном драматическом театре состоялся общественный просмотр спектакля по произведению выдающегося драматурга Джафара Джаббарлы "Увядшие цветы".

    Об этом Report сообщил директор театра Сагиф Искендеров.

    Режиссером-постановщиком спектакля является Зульфугар Аббасов, художники-постановщики - Афиг Мамедов, Сайяд Мамедов. Главные роли в спектакле исполняют Юсиф Годжа, Замаля Оруджова, Назиля Мамедова, Ильгар Гаджиалиев и другие. 

    Премьера спектакля состоится в конце июня. 

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