В Газахском театре состоится премьера спектакля "Увядшие цветы"

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Газахском государственном драматическом театре состоялся общественный просмотр спектакля по произведению выдающегося драматурга Джафара Джаббарлы "Увядшие цветы".
Об этом Report сообщил директор театра Сагиф Искендеров.
Режиссером-постановщиком спектакля является Зульфугар Аббасов, художники-постановщики - Афиг Мамедов, Сайяд Мамедов. Главные роли в спектакле исполняют Юсиф Годжа, Замаля Оруджова, Назиля Мамедова, Ильгар Гаджиалиев и другие.
Премьера спектакля состоится в конце июня.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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