В Габале проведут V Международный фестиваль варенья

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Габалинском районе состоится V Международный фестиваль варенья.

Об этом Report сообщили в Национальном бюро по пропаганде туризма.

В фестивале, который состоится 26 августа, примут участие команды из 25 стран, около 35 регионов Азербайджана, предприятия, производящие варенье промышленным путем. Ожидается участие президента Всемирной ассоциации кулинарных сообществ (WACS) Томаса Гуглера, президента Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS) Гекхана Туфана и генсека Али Троболиси.

С целью пропаганды культуры и национальной кулинарии Азербайджана на фестиваль варенья в Габале кондитерами будут приготовлены различные варенья и представлены для местных жителей и прибывших в район иностранных гостей.

Отметим, что фестиваль организуется при поддержке министерства культуры и туризма и Исполнительной власти Габалинского района, при содействии Центра национальной кулинарии Азербайджана, Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана.