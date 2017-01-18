В Фонде "Знание" состоится показ фильма "Неоконченные воспоминания"

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Фонде "Знание" при президенте Азербайджанской Республики состоится показ художественного фильма Эльхана Джафарова "Неоконченные воспоминания" ("Yarımçıq xatirələr").

Как сообщили Report из киностудии "Азербайджанфильм", показ состоится 24 января при поддержке киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в рамках программы фонда "Культурное просвещение".

Фильм "Неоконченные воспоминания" снят киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы при поддержке министерства культуры и туризма.

Картина повествует о солдатах, сражавшихся в боях в легендарной Брестской крепости в 1941 году, которые спустя 50 лет вновь взяли в руки оружие в карабахской войне.

Съемки проходили в Беларуси и Азербайджане.

Авторы сценария – Константин Воробьев и Явер Рзаев, оператор-постановщик Надир Мехтиев, художники-постановщики – Вадим Шафранский и Рафик Насиров, композитор Полад Бюльбюльоглу, исполнительный продюсер Азер Гулиев, продюсер Мушвиг Хатамов.

В главных ролях – Бахруз Вагифоглу, Михаил Каминский, Георгий Цаава, Гюльзар Гурбанова, Иван Мацкевич, Шамиль Сулейманлы и другие.