В филармонии состоится концерт Детско-молодежного оркестра народных инструментов

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева состоится концерт Детско-молодежного оркестра народных инструментов.

Как сообщает Report, на концерте, который состоится 30 января, прозвучат произведения композиторов Азербайджана и Западной Европы.

Отметим, что Детско-молодежный оркестр народных инструментов Азербайджанской государственной филармонии был создан в 2009 году по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева, первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

В оркестре играют 50 учеников из различных музыкальных школ Баку. За эти годы больше половины детей стали победителями республиканских конкурсов, 7 из них удостоены президентской стипендии.

Художественным руководителем и главным дирижером оркестра является Агаверди Пашаев.