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    В филармонии состоится концерт Детско-молодежного оркестра народных инструментов

    В программе прозвучат произведения композиторов Азербайджана и Западной Европы

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева состоится концерт Детско-молодежного оркестра народных инструментов.

    Как сообщает Report, на концерте, который состоится 30 января, прозвучат произведения композиторов Азербайджана и Западной Европы.

    Отметим, что Детско-молодежный оркестр народных инструментов  Азербайджанской государственной филармонии был создан в 2009 году по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева, первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой. 

    В оркестре играют 50 учеников из различных музыкальных школ Баку. За эти годы больше половины детей стали победителями республиканских конкурсов, 7 из них удостоены президентской стипендии. 

    Художественным руководителем и главным дирижером оркестра является Агаверди Пашаев. 

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