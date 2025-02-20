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В CineMastercard выходит в прокат турецкая комедия "Tur Rehberi"

В CineMastercard выходит в прокат турецкая комедия "Tur Rehberi" В сети кинотеатров премиум класса CineMastercard с 20 февраля выходит в прокат турецкая комедия студии BKM - "Tur Rehber" (Экскурсовод).
Искусство
20 февраля 2025 г. 10:13
В CineMastercard выходит в прокат турецкая комедия Tur Rehberi

В сети кинотеатров премиум класса CineMastercard с 20 февраля выходит в прокат турецкая комедия студии BKM - "Tur Rehber" (Экскурсовод).

Об этом Report сообщили в сети кинотеатров.

Режиссер фильма — Хакан Алгюль. Роли исполнили Джем Гелиноглу, Альп Ойкен и Атылган Гюмюш, а также маленькая актриса Мелиса Дуру Юнал.

Фильм рассказывает историю экскурсовода, который изо всех сил пытается сохранить жизнь своей группе во время тура.

Молодой гид Эрджюмент не подозревает, что с ним произойдет, когда он отправится в путешествие с группой пожилых туристов, поклявшихся умереть. Он отправляется в самое трудное путешествие в своей жизни и оказывается в центре неожиданных событий, где все идет не так, как планировалось.

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Версия на азербайджанском языке “CineMastercard”da Türkiyə komediya filminin nümayişi başlayır

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