​В "CinemaPlus" стартует показ анимационного фильма "Кунг-фу Панда 3"

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "CinemaPlus" с 28 января начинает показ одного из самых популярных анимационных франшиз в мире – "Кунг-фу Панда 3", сообщает Report.

Таких невероятных приключений еще не случалось с пандой По! В новой части появляется давно исчезнувший отец По и вместе они отправляются в тайный рай панд, где сталкиваются с множеством новых уморительных персонажей. Но когда сверхъестественный злодей Кай начинает уничтожать кунг-фу мастеров по всему Китаю, По предстоит сделать невозможное – обучить целую деревню жизнелюбивых, но неуклюжих сородичей и превратить их в совершенный отряд кунг-фу панд!

"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

Хотим отметить, что в прошлом месяце Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "СinemaPlus".