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В CinemaPlus стартовал показ фильма "Fulya" о 44-дневной Отечественной войне 

В CinemaPlus стартовал показ фильма "Fulya" о 44-дневной Отечественной войне  В сети кинотеатров CinemaPlus стартовал показ документального фильма "Fulya" о жизни турецкой журналистки Фульи Озтюрк и оператора Халила Гахрамана, участвовавших в 44-дневной Отечественной войне.
Искусство
29 октября 2021 г. 15:40
В CinemaPlus стартовал показ фильма Fulya о 44-дневной Отечественной войне 

В сети кинотеатров CinemaPlus стартовал показ документального фильма "Fulya" о жизни турецкой журналистки Фульи Озтюрк и оператора Халила Гахрамана, участвовавших в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Report, съемки проходили в июне этого года в Гяндже, Барде, Тартаре, Агдаме, Шуше и Баку. Фильм является совместным производством киностудии "Azərbaycanfilm" и турецкой компании "Dada Yapım".

Говоря об историческом значении документального фильма "Fulya", главная героиня сценария Фулья Озтюрк сказала: "Самая главная сцена в этом документальном фильме — это изображение того ребенка, которого я увидела той ночью в Гяндже. Благодаря этим кадрам весь мир увидел, что Армения является убийцей детей".

Тележурналистка Фулья Озтюрк отметила, что кадры фильма навсегда запечатлели террористические акты, совершаемые Арменией в отношении Азербайджана.

Режиссер Айкут Ташкын и Таир Таирович. В главных ролях Фулья Озтюрк и Халил Гахраман. Продолжительность 80 минут. Возрастное ограничение 16+

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Версия на азербайджанском языке CinemaPlus-da “Fulya” filminin nümayişi başlayıb

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