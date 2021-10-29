В CinemaPlus стартовал показ фильма "Fulya" о 44-дневной Отечественной войне

В сети кинотеатров CinemaPlus стартовал показ документального фильма "Fulya" о жизни турецкой журналистки Фульи Озтюрк и оператора Халила Гахрамана, участвовавших в 44-дневной Отечественной войне.

В сети кинотеатров CinemaPlus стартовал показ документального фильма "Fulya" о жизни турецкой журналистки Фульи Озтюрк и оператора Халила Гахрамана, участвовавших в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Report, съемки проходили в июне этого года в Гяндже, Барде, Тартаре, Агдаме, Шуше и Баку. Фильм является совместным производством киностудии "Azərbaycanfilm" и турецкой компании "Dada Yapım".

Говоря об историческом значении документального фильма "Fulya", главная героиня сценария Фулья Озтюрк сказала: "Самая главная сцена в этом документальном фильме — это изображение того ребенка, которого я увидела той ночью в Гяндже. Благодаря этим кадрам весь мир увидел, что Армения является убийцей детей".

Тележурналистка Фулья Озтюрк отметила, что кадры фильма навсегда запечатлели террористические акты, совершаемые Арменией в отношении Азербайджана.

Режиссер Айкут Ташкын и Таир Таирович. В главных ролях Фулья Озтюрк и Халил Гахраман. Продолжительность 80 минут. Возрастное ограничение 16+