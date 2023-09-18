В CinemaPlus состоялся предпремьерный показ фильма "После. Навсегда"

В кинотеатре премиум класса "CinemaPlus", расположенном в ТЦ "28 Mall" прошел предпремьерный показ долгожданной заключительной части мелодрамы "После. Навсегда" по книге американской писательницы Анны Тодд.

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "28 Mall", прошел предпремьерный показ долгожданной заключительной части мелодрамы "После. Навсегда" по книге американской писательницы Анны Тодд.

Как сообщает Report, картина является одной из самых коммерчески успешных независимых кинофраншиз, у которой миллион поклонниц по всему миру.

Последний фильм наконец-таки расскажет, чем завершится история любви Тессы и Хардина, за которой следили все фанаты на протяжение всего времени. Ставки в кульминации высоки, интересно, какой финал у этой сказки?

Чтобы прийти в себя после ссоры с Тессой и исправить ошибки своего прошлого, Хардин отправляется в солнечный Лиссабон на побережье Атлантического океана. Зрителей ждет романтическое путешествие в Португалию.

В лучших традициях предыдущих частей визуально фильм выглядит ярко и стильно, а португальские пейзажи добавляет картине масштаба и свежести. Франшиза ещё никогда не выглядела так красиво!

Режиссер фильма Кастилл Лэндон. В ролях Джозефина Лэнгфорд , Хиро Файнс-Тиффин, Луиза Ломбар, Стивен Мойе, Джессика Веббер, Кора Кирк и другие.

Вечер завершился просмотром фильма.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать Вас лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.