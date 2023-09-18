О нас

В CinemaPlus состоялся предпремьерный показ фильма "После. Навсегда"

В CinemaPlus состоялся предпремьерный показ фильма "После. Навсегда" В кинотеатре премиум класса "CinemaPlus", расположенном в ТЦ "28 Mall" прошел предпремьерный показ долгожданной заключительной части мелодрамы "После. Навсегда" по книге американской писательницы Анны Тодд.
Искусство
18 сентября 2023 г. 14:49
В CinemaPlus состоялся предпремьерный показ фильма После. Навсегда

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "28 Mall", прошел предпремьерный показ долгожданной заключительной части мелодрамы "После. Навсегда" по книге американской писательницы Анны Тодд.

Как сообщает Report, картина является одной из самых коммерчески успешных независимых кинофраншиз, у которой миллион поклонниц по всему миру.

Последний фильм наконец-таки расскажет, чем завершится история любви Тессы и Хардина, за которой следили все фанаты на протяжение всего времени. Ставки в кульминации высоки, интересно, какой финал у этой сказки?

Чтобы прийти в себя после ссоры с Тессой и исправить ошибки своего прошлого, Хардин отправляется в солнечный Лиссабон на побережье Атлантического океана. Зрителей ждет романтическое путешествие в Португалию.

В лучших традициях предыдущих частей визуально фильм выглядит ярко и стильно, а португальские пейзажи добавляет картине масштаба и свежести. Франшиза ещё никогда не выглядела так красиво!

Режиссер фильма Кастилл Лэндон. В ролях Джозефина Лэнгфорд , Хиро Файнс-Тиффин, Луиза Ломбар, Стивен Мойе, Джессика Веббер, Кора Кирк и другие.

Вечер завершился просмотром фильма.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать Вас лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCinemaPlus-da “Bundan sonra hər zaman” filminin nümayişi keçirilib

Самое читаемое

Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi