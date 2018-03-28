В CinemaPlus состоялся гала-вечер комедийного фильма "Məşhur gəlin"

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В азербайджанском кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Ganjlik Mall, прошёл гала-вечер комедийного фильма "Məşhur gəlin".

На вечере участвовали актеры фильма, известные представители искусства, званые гости и представители медиа.

В экранизации фильма, являющегося производством AS Media, принимали участие главные продюсеры Сарван Аллахвердиев и Джавид Гюль, исполнительный продюсер Сархан Гадимов, координатор Заур Дарабзаде, сценаристы Эльсевер Джамал и Азер Салимли, звукорежиссер Ислам Ширвани.

Режиссёр картины Рафаэль Багиров. Роли исполнили Афаг Гянджели, Расул Аббасов, Мансур Шариф, Шахрияр Абилов, Джавид Гюль и Кямиль Зейналлы.

По сюжетной линии, гянджинец Вагиф является ярым влюбленным фанатом Афаг Гянджели. Самое прекрасное, что может случится с человеком, который так любит Афаг Гянджели, - она сядет в его машину. Афаг направляется в аэропорт на такси Вагифа и забывает там сумку.

Несмотря на то, что Вагиф бежал за самолетом с сумкой, он так и не смог отдать ее Афаг. Для того чтобы попасть в Баку и отдать сумку, Вагиф просит помощи у своего друга – торговца автомобилями Этибара. Друзья отправляются в путь, чтобы отдать сумку и сталкиваются на своем пути с приключениями.

С 29 марта фильм можно будет посмотреть в сети кинотеатров CinemaPlus.

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