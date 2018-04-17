В CinemaPlus состоялась предпремьерная презентация фильма "Такси 5" с дубляжем на азербайджанском языке

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Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в торговом центре Gənclik Mall 17-го апреля в 19:40 состоялась презентация француского фильма «Такси 5», с профессиональным азербайджанским дубляжем, осуществленным со стороны студии Cinemazadeh.

Как передает Report, на мероприятии присутствовали представители медиа и актеры принимавшие участие в дубляже фильма.

На азербайджанском языке фильм озвучили Алихан Раджабов, Вусал Муртузалиев, Кямаля Пириева, Мехин Гумбатова, Зумруд Бадалова, Вусал Хаджигедир, Камран Агабалаев, Саид Низами, Ровшан Мамедли, Вугар Гусейнов, Хатаи Али, Вусал Мустафаев и Мушфиг Мирзаев.

Главный редактор дубляжа Хатаи Али, режиссер Ровшан Мамедли, звукорежиссер Азад Велиев, звукооператор Орхан Гасанлы, переводчик Гемер Афшани, супервайзер постпродакшна Вугар Исламзаде, главный продюсер Джафар Ахундзаде.

Режиссором фильма является Франк Гастамбиде. Главные роли исполнили Сальваторе Эспозито, Франк Гастамбиде и Сабрина Оуазани.

По сюжетной линии фильма, сотруднику полицейского отделения города Марсель поручено поймать итальянскую преступную группировку, разьезжающую на мощных автомобилях «Феррари». На помощь поспевает старшая дочь сестры Даниэля – ужасающий водитель на легендарном белом такси.

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