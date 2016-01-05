​В "CinemaPlus" состоится предпремьерный показ фильма Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка" - ВИДЕО

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "CinemaPlus" проведет закрытый предпремьерный показ фильма "Омерзительная восьмерка" культового американского режиссера Квентина Тарантино.

Как сообщает Report, главные роли в нем сыграют Курт Рассел, Сэмоэл Л.Джексон, Тим Рот, Дженифер Джейсон Ли и другие.

Действие фильма разворачивается после Гражданской войны. Легендарный охотник за головами Джон Рут по кличке Вешатель сопровождает заключенную. По пути к ним присоединяется еще один охотник. Снежная буря вынуждает всех троих искать укрытие в лавке на отшибе, где уже расположилась весьма пестрая компания: генерал, шериф, мексиканец, француз и ковбой. И один из них не тот, за кого себя выдает.

На мероприятии, которое состоится завтра, гостей ждет сюрприз в стиле "Дикий Запад". Приглашены предприниматели крупных организаций, звезды шоу-бизнеса, известные журналисты и блоггеры.

"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.