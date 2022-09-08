В CinemaPlus состоится показ турецкой комедии "Ah Be Birader"

В сети кинотеатров CinemaPlus с 9 сентября состоится показ турецкой комедии "Ah Be Birader".

В сети кинотеатров CinemaPlus с 9 сентября состоится показ турецкой комедии "Ah Be Birader".

Как сообщает Report, режиссер фильма Ахмет Капуджу, главные роли исполнили Уфук Озкан, Анил Ильтер и Серкан Куру.

Фильм рассказывает историю Орхана и Али, двух противоположных персонажей, чьи пути каким-то образом пересекаются.

Орхан очень напористый и бесстрашный человек, который занимается ростовщичеством. Али очень застенчивый человек, он оказывается в центре ограбления, когда покупает кольцо для женщины, на которой хочет жениться. Когда к нему приходят всевозможные беды, он находит убежище у своего брата, который является ростовщиком.

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