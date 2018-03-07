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    В CinemaPlus состоится показ азербайджанского мистического триллера "Güc sahibi" - ВИДЕО

    Кинолента станет настоящим подарком для всех поклонников приключенческих ужастиков

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум-класса CinemaPlus c 15 марта приступает к показу азербайджанского мистического триллера "Güc sahibi".

    Как сообщает Report, кинолента станет настоящим подарком для всех поклонников приключенческих ужастиков. 

    Режиссёр и автор сценария картины - Наргиз Махмудзаде, которая также является главной героиней фильма. 

    В главных ролях - Наргиз Махмудзаде, Ильгар Мусаев, Гюльшан Гусейнли, Мехин Гумбатова и Санан Эллэз. 

    Краткое содержание фильма: Фильм рассказывает о трех друзьях детства. Друзья арендуют дом для своей подруги, которая прилетела из Америки. Хотя дом выглядит обычным, но в окрестностях происходят странные вещи. Однажды, в день рождения одного из друзей многое становится известным. Основные события происходят после дня рождения.

    Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

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