В CinemaPlus состоится показ азербайджанского мистического триллера "Güc sahibi" - ВИДЕО

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум-класса CinemaPlus c 15 марта приступает к показу азербайджанского мистического триллера "Güc sahibi".

Как сообщает Report, кинолента станет настоящим подарком для всех поклонников приключенческих ужастиков.

Режиссёр и автор сценария картины - Наргиз Махмудзаде, которая также является главной героиней фильма.

В главных ролях - Наргиз Махмудзаде, Ильгар Мусаев, Гюльшан Гусейнли, Мехин Гумбатова и Санан Эллэз.

Краткое содержание фильма: Фильм рассказывает о трех друзьях детства. Друзья арендуют дом для своей подруги, которая прилетела из Америки. Хотя дом выглядит обычным, но в окрестностях происходят странные вещи. Однажды, в день рождения одного из друзей многое становится известным. Основные события происходят после дня рождения.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.