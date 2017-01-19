В "CinemaPlus" состоится бесплатный показ фильма "Кровавый январь" - ВИДЕО

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров "CinemaPlus" 20 января проведет бесплатный показ фильма "Кровавый январь", режиссером которого является Вахид Мустафаев, сообщает Report. Главные роли в фильме исполнили: Небахат Чехре, Фаик Мирзоев и Азер Айдемир.

Фильм повествует о трагических событиях 20 января 1990 года. Два брата - коммунист Наджаф и революционер Мехти. У каждого из них своя правда. А в центре драмы находится их мать - Хадиджа.

Также, в этот день сеть кинотеатров "CinemaPlus" снимут с показа все фильмы комедийного жанра.