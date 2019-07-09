В CinemaPlus прошла яркая "Кино Ночь"

В кинотеатре "CinemaPlus Amburan Mall" состоялась яркая "Кино Ночь" с показом трёх фильмов.

Как сообщает Report, с 23:00 до 7 утра гостям были показаны фильмы "Красивый, плохой, злой", "Клуб анонимных киллеров" и "Однажды в Стокгольме".

Всю ночь до самого утра яркое выступление ДиДжея зажигало публику динамичной музыкой. Также был фуршет, алкогольные и безалкогольные напитки.

Поддержку в организации мероприятия оказали: Cinema Distribution, дубляжная студия "Cinemazadeh", ENERJI club, Red Bull, Şeh Su и пиво "Carlsberg".

Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.