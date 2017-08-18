В "CinemaPlus" прошел предпремьерный показ комедийного боевика "Телохранитель киллера" - ВИДЕО

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса "CinemaPlus 28 Mall" прошел предпремьерный показ комедийного боевика "Телохранитель киллера".

Как сообщает Report, в фильме участвуют Райан Рейнольдс в образе агента по защите свидетелей и Сэмюэля Л. Джексон, играющий наемного убийцу.

Режиссер картины Патрик Хьюз, который ранее работал над проектом "Неудержимые 3". Автор сценария Том О’Коннор.

Главные роли сыграли звезды Голливуда: Сэмюэль Л. Джексон, Райан Рейнольдс, Сальма Хайек, Гари Олдман, Кирсти Митчелл, Жоаким ди Алмейда, Джоэль Коисси и др.

Он - телохранитель мирового уровня. Его новая работа - охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа - есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания — под большим вопросом.

Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.