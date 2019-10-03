В CinemaPlus прошёл грандиозный показ фильма "Джокер" - ВИДЕО

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "Gənclik Mall", состоялся грандиозный показ ожидаемого фильма "Джокер".

Как сообщает Report, более двух месяцев команда CinemaPlus работала над шоу-программой к фильму "Джокер".

Результат себя оправдал. В начале мероприятия гостей радовали яркие развлечения, такие как: Спинер 360, Волшебное Зеркало, броские декорации, связанные с тематикой фильма, вкусная еда, напитки и зажигательная музыка. Когда гости расслабились и окунулись в дружескую атмосферу мероприятия, неожиданно нагрянули четыре неизвестных гостя - никто иные как четыре образа Джокера. Сначала они захватили гостей в плен, но потом все быстро подружились и стали частью взрывного предпремьерного вечера.

Режиссёр и сценарист фильма Тодд Филлипс.

В главных ролях Хоакин Феникс, Зази Битц, Роберт Де Ниро, Фрэнсис Конрой, Бретт Каллен и другие.

"Джокер" — это актёрское кино, в котором всё внимание на себя перетягивает Хоакин Феникс. Актёр проделал колоссальную работу для подготовки к роли: помимо впечатляющей физической трансформации (актер сильно похудел для роли) Феникс также научился имитировать три вида психопатичного смеха.

История становления одного из самых известных и харизматичных злодеев в истории комиксов - Джокера. Сюжет перенесёт зрителей в 1980-е годы. Артур Флек живёт в Готэме и работает клоуном. Но однажды все его надежды рушатся, и он начинает искать утешение в совершенно других вещах, попутно разрушая себя изнутри.

Поддержку в организации мероприятия оказали: Квесты "Astral" и "Paranormal Baku", "Light in Black", "Made.az", декор-компания "Nasha", "Green Hat", "Magic Mirror", ресторан "Taksim kebap", "Black Star Burger", "Absheron Sharab","Şeh Su" и "RedBull".