В CinemaPlus прошел Гала-вечер фильма "Ключ Баку"

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, прошел Гала-вечер фильма Азербайджанской Киноакадемии "Ключ Баку" (Bakının açarı), сообщает Report.
Режиссер Заур Тахирсой.
Актеры Урфан Джаббралы, Нармин Ахмед, Ибрахим Ализаде, Вюсал Тагиев, Фидан Исмаилова, Мая Гусейнли, Анар Али.
Коротко о фильме: В период ханств ключ от подземного города Баку перешел в руки русских. Несмотря на это, только хранители Баку знают местонахождение подземного города. Последний из хранителей работает учителем истории. Чтобы заполучить этот ключ, он собирает вместе 5 лучших воров города и планирует украсть ключ из музея русской истории в Баку.
Фильм с 24 ноября будет показан в сети кинотеатров CinemaPlus.
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