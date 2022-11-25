В CinemaPlus прошел Гала-вечер фильма "Ключ Баку"

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, прошел Гала-вечер фильма Азербайджанской Киноакадемии "Ключ Баку" (Bakının açarı), сообщает Report.

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, прошел Гала-вечер фильма Азербайджанской Киноакадемии "Ключ Баку" (Bakının açarı), сообщает Report.

Режиссер Заур Тахирсой.

Актеры Урфан Джаббралы, Нармин Ахмед, Ибрахим Ализаде, Вюсал Тагиев, Фидан Исмаилова, Мая Гусейнли, Анар Али.

Коротко о фильме: В период ханств ключ от подземного города Баку перешел в руки русских. Несмотря на это, только хранители Баку знают местонахождение подземного города. Последний из хранителей работает учителем истории. Чтобы заполучить этот ключ, он собирает вместе 5 лучших воров города и планирует украсть ключ из музея русской истории в Баку.

Фильм с 24 ноября будет показан в сети кинотеатров CinemaPlus.

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