В "CinemaPlus" прошёл флешмоб к фильму "Джокер" - ВИДЕО

Ворвавшийся этой осенью в сеть кинотеатров "CinemaPlus" фильм "Джокер" поражает буквально с первых кадров и пришелся по вкусу азербайджанским киноманам.

Как сообщает Report, учитывая такой интерес к фильму, команда "CinemaPlus" решила поразить зрителей своей креативной работой и провела интересный флешмоб.

Тем, кто не успел посмотреть данный фильм, настоятельно рекомендуем посетить сеанс, так как в скором времени фильм выйдет с проката.

"Джокер" является одним из лучших фильмов 2019 года, который уже триумфально прошелся по Венецианскому кинофестивалю, заслуженно получив "Золотого льва". Букмекеры также прочат Хоакину Фениксу за эту роль "Оскар" в 2020-ом году.

"CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.