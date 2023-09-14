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В CinemaPlus пройдет показ фильма Вагифа Мустафаева "Həyat, deyəsən, gözəldir"

В CinemaPlus пройдет показ фильма Вагифа Мустафаева "Həyat, deyəsən, gözəldir" В сети кинотеатров CinemaPlus с 21 сентября зрители смогут посмотреть трагикомедию народного артиста Азербайджана Вагифа Мустафаева "Həyat, deyəsən, gözəldir" на азербайджанском языке.
Искусство
14 сентября 2023 г. 14:46
В CinemaPlus пройдет показ фильма Вагифа Мустафаева Həyat, deyəsən, gözəldir

В сети кинотеатров CinemaPlus с 21 сентября зрители смогут посмотреть трагикомедию народного артиста Азербайджана Вагифа Мустафаева "Həyat, deyəsən, gözəldir" на азербайджанском языке.

Как сообщает Report, картина снята по заказу министерства культуры на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Международная премьера фильма состоялась 4 ноября 2022 года на кинофестивале тюркского мира Korkut Ata, где Вагиф Мустафаев был удостоен награды в номинации "Лучший режиссер тюркского мира".

Режиссер и сценарист – Вагиф Мустафаев. В главных ролях - Хикмет Рагимов, Нино Гомартели, Дмитрий Самхарадзе, Георгий Челия, Афтандил Махарадзе, Севиндж Алиева, Анаида Ростовская и др.

Фильм "Həyat, deyəsən, gözəldir" рассказывает о периоде 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель и Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Сюжет: в результате контрнаступления азербайджанской армии армяне впадают в панику. Среди взятых в плен армянских солдат есть два брата. Их дальнейшая судьба представлена в трагикомическом жанре, и это составляет основу экранного произведения.

Съемки фильма проходили в поселке Гадрут Ходжавендского района, Хызинском районе, Баку и на Абшеронском полуострове.

20 сентября в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в торговом центре Ganjlik Mall, состоится Гала-вечер с участием народного артиста Азербайджана Вагифа Мустафаева и актеров фильма "Həyat, deyəsən, gözəldir".

Билеты можно приобрести на сайте www.cinemaplus.az, в кассах кинотеатра Ganjlik Mall и через мобильное приложение CinemaPlus онлайн.

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Версия на азербайджанском языке “CinemaPlus”da Vaqif Mustafayevin “Həyat, deyəsən, gözəldir” filminin nümayişi başlayır

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