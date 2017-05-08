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    В CinemaPlus пройдет показ фильма о Гейдаре Алиеве

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    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум-класса CinemaPlus Ganjlik Mall в связи с 94-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдар Алиева проведет показ короткометражного документального фильма "Судьба", сообщает Report.

    "Судьба" является пятым фильмом, снятым Вагифом Мустафаевым об общенациональном лидере. 

    В картине отражены события, произошедшие в жизни президента в 1985–1993 годах.

    Гейдар Алиев сам рассказывает об этих суровых годах своей жизни.

    Фильм будет показан 10 мая в 11:00. 

    Вход свободный.

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