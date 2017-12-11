В CinemaPlus пройдет показ фильма о Гейдаре Алиеве

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум класса CinemaPlus в связи с годовщиной со дня смерти общенационального лидера Гейдар Алиева в ТЦ 28 Mall пройдет показ короткометражного документального фильма "Особое назначение".

Как сообщает Report, "Особое назначение" является десятым фильмом, снятым режиссером, народным артистом, заслуженным деятелем искусств Вагифом Мустафаевым.

Фильм является своеобразным экскурсом в историю и рассказывает о деятельности члена Политбюро ЦК КПСС Гейдара Алиева на посту первого заместителя председателя Совета Министров СССР.

Фильм будет показан 12 декабря, в 11:00.

Вход свободный.