В CinemaPlus пройдет кинофестиваль Франкофонии

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Azerbaijan 4 и 6 апреля в рамках кинофестиваля Франкофония пройдут показы фильмов "Адама" и "Мама и другие сумасшедшие родственники".

Как сообщает Report, на фестивале перед началом фильмов будут выступления представителей посольства Франции.

4-го апреля в 19:00 состоится показ Французского анимационного фильма Симона Руби "Адама". Формат: 2D, язык французский с английскими субтитрами. Возрастное ограничение 0+.

1916 год. Двенадцатилетний Адама живет в отдалённой деревне в западной Африке. Однажды вечером его старший брат Самба исчезает. Преступив запрет взрослых, Адама решает отправиться на его поиски, в путешествие, которое приведет его за море, на север, на передовую линию фронта в районе Вердена.

6-го апреля в 19:00 состоится показ венгерской драмы Ибойя Фекете "Мама и другие сумасшедшие родственники". Язык венгерский и английский. Субтитр французский. Возрастное ограничение 12+.

Древняя старушка, путаясь в воспоминаниях и приукрашивая события, рассказывает дочери трогательную историю своей жизни. На долю четырёх поколений простой венгерской семьи в двадцатом веке выпало множество испытаний. Но бабушка знала верный способ борьбы с неприятностями, конфликтами и опасностями - переезд. За 94 года бабушка 27 раз меняла место жительства, оставаясь неуязвимой для суровых ударов судьбы.

Вход свободный.