В CinemaPlus проходит показ канадского аниме-фильма с профессиональным азербайджанским дубляжом - ВИДЕО

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступил к показу канадского анимационного фильма "Гномы в доме", с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленном на студии Cinemazadeh в 2018 году.

Как сообщает Report, редактор дубляжа Вугар Гусейнов, режиссер Ровшан Мамедли, звукорежиссеры Орхан Гасанли и Азад Велиев, перевод Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер Вугар Исламзаде, главный продюсер Джафар Ахундзаде.

Анимационный фильм дублировали: Оксана Расулова, Алихан Раджабов, Валех Керимов, Ровшан Мамедли, Кямран Агабалаев, Халима Ахундзаде, Хумар Гулузаде, Хатаи Али, Саид Низами, Ульфат Башир, Севда Быйык.

Режиссерами семейного анимационного фильма являются Питер Лепениотис и Шелли Шеной.

Краткое содержание: Переезжая в старинный особняк, никто даже не подозревал, что большой дом скрывает "маленькие" тайны. Садовые гномы, живущие тут, веками защищали наш мир от злобных троггов. У людей не останется выбора — они должны будут присоединиться к великой битве…

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.