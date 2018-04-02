 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В CinemaPlus проходит показ фильма ужасов с профессиональным азербайджанским дубляжом

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступила к показу фильма ужасов "Страна призраков" производства Франции и Канады, с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленном на студии Cinemazadeh в 2018 году.

    Как сообщает Report, режиссёр дубляжа Ровшан Мамедли, звукорежиссер Азад Велиев, звукооператор Орхан Гасанли, перевод Хумар Гулузаде, главный продюсер Джафар Ахундзаде.

    Фильм дублировали: Назакят Мамедли, Зарина Гурбанова, Земфира Абдулсамедова, Наджиба Гусейнова, Саид Низами, Ровшан Мамедли и Вюсаля Мамедзаде.

    Режиссером фильма является Паскаль Ложье.

    Краткое описание: Бэт возвращается в родные места, где много лет назад с её семьёй произошла страшная трагедия. В старом особняке её ждут мать и сестра, помешанная на призраках, чья одержимость злыми духами — не что иное, как отголосок ужасного инцидента, превратившего жизнь в параноидальный кошмар. В доме начинают происходить странные события, объяснить которые Бэт не в силах…

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi