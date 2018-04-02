В CinemaPlus проходит показ фильма ужасов с профессиональным азербайджанским дубляжом

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступила к показу фильма ужасов "Страна призраков" производства Франции и Канады, с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленном на студии Cinemazadeh в 2018 году.

Как сообщает Report, режиссёр дубляжа Ровшан Мамедли, звукорежиссер Азад Велиев, звукооператор Орхан Гасанли, перевод Хумар Гулузаде, главный продюсер Джафар Ахундзаде.

Фильм дублировали: Назакят Мамедли, Зарина Гурбанова, Земфира Абдулсамедова, Наджиба Гусейнова, Саид Низами, Ровшан Мамедли и Вюсаля Мамедзаде.

Режиссером фильма является Паскаль Ложье.

Краткое описание: Бэт возвращается в родные места, где много лет назад с её семьёй произошла страшная трагедия. В старом особняке её ждут мать и сестра, помешанная на призраках, чья одержимость злыми духами — не что иное, как отголосок ужасного инцидента, превратившего жизнь в параноидальный кошмар. В доме начинают происходить странные события, объяснить которые Бэт не в силах…