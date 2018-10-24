В CinemaPlus проходит показ анимационного фильма "Руби и повелитель воды" на азербайджанском языке

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступила к показу китайского анимационного фильма "Руби и повелитель воды" с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2018 году.

Как сообщает Report, редактор дубляжа - Вугар Гусейнов, режиссёр - Ровшан Мамедли, звукооператор - Вюсал Абдулгасанов, звукорежиссер - Орхан Агаларов, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Эмиль Давудзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Анимационный фильм озвучили Алихан Раджабов, Назакят Мамедли, Земфира Абдулсамедова, Рагим Рагимов, Вюсал Халигоглу, Ровшан Мамедли, Эльман Рафиев, Мушфиг Мирзазаде, Вюсал Мустафаев, Вагиф Асланов, Вюсал Гаджигадир и Вугар Гусейнов.

Режиссером семейного мультфильма является Дин Ши.

Краткое описание: Божья коровка по имени Руб живёт в стеклянной банке в лаборатории. Вместе со стрекозой Повелителем Воды они мечтают во что бы то ни стало отправиться в путешествие в загадочную страну - Золотой Каньон. Но добраться туда можно только на волшебной гигантской птице. На пути к мечте в опасном и увлекательном путешествии нашим героям предстоит победить ящерицу Ти-Рекса и уйти от погони королевских ос. И всё это ради мечты!

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