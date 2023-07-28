В CinemaPlus пройдет "Ретроспективный просмотр классических азербайджанских фильмов"

В сети кинотеатров премиум-класса CinemaPlus пройдет "Ретроспективный просмотр классических азербайджанских фильмов".
Как сообщает Report, просмотр посвящен 125-летию Азербайджанского кино и 100-летию киностудии "Азербайджанфильм".
Просмотр, который продлится с 3 по 10 августа, организован совместно с Министерством культуры Азербайджанской Республики, Агентством кино Азербайджанской Республики и киностудией "Азербайджанфильм".
Вход на сеансы бесплатный.
Запланировал показ следующих фильмов:
"Arşın mal alan"
Режиссеры: Рза Тахмасиб и Николай Лещенко.
1945 год. Киностудия "Баку".
"Bəxtiyar"
Режиссер: Лятиф Сафаров.
1955 год. Киностудия "Баку".
"O olmasın, bu olsun"
Режиссер: Гусейн Сейидзаде.
1956 год. Киностудия "Баку".
"Ögey ana"
Режиссер: Габиб Исмайлов.
1958 год. Киностудия "Баку".
"Uzaq sahillərdə"
Режиссер: Тофиг Тагизаде.
1958 год. Киностудия Баку.
"Əhməd haradadır?"
Режиссер: Адиль Искендеров.
1963 год. Киностудия "Азербайджанфильм".
"Sehrli xalat"
Режиссер: Алисаттар Атакишиев.
1964 год. Киностудия "Азербайджанфильм".
"Bir cənub şəhərində"
Режиссер: Эльдар Гулиев.
1969 год. Киностудия "Азербайджанфильм".
"Bizim Cəbiş müəllim"
Режиссер: Гасан Сейидбейли.
1969 год. Киностудия "Азербайджанфильм".
"Şərikli çörək"
Режиссер: Шамиль Махмудбеков.
1969 год. Киностудия "Азербайджанфильм".
"Axırıncı aşırım"
Режиссер: Кямиль Рустамбеков.
1971 год. Киностудия "Азербайджанфильм".
"Gün keçdi"
Режиссер: Ариф Бабаев.
1971 год. Киностудия "Азербайджанфильм".
"Nəsimi"
Режиссер: Гасан Сейидбейли.
1973 год. Киностудия "Азербайджанфильм".
"Əzablı yollar"
Режиссер: Тофик Имсмайлов.
1982 год. Киностудия "Азербайджанфильм".
"Evlənmək istəyirəm"
Режиссер: Джахангир Мехтиев.
1983 год. Киностудия "Азербайджанфильм".
"Bəyin oğurlanması"
Режиссеры: Джейхун Мирзоев и Вагиф Мустафаев.
1985 год. Киностудия "Азербайджанфильм".
"Cin mikrorayonda"
Режиссер: Октай Миркасимов.
1985 год. Киностудия "Азербайджанфильм".
"Atları yəhərləyin"
Режиссеры: Абдул Махмудов, Гасан Турабов.
1985 год. Киностудия "Азербайджанфильм".
"Süd dişinin ağrısı"
Режиссер: Гусейн Мехтиев.
1987 год. Киностудия "Азербайджанфильм".
"Yaramaz"
Режиссер: Вагиф Мустафаев.
1988 год. Киностудия "Азербайджанфильм".
Ölsəm... bağışla"
Режиссер: Расим Оджагов.
1989 год. Киностудия "Азербайджанфильм".