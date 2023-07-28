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В CinemaPlus пройдет "Ретроспективный просмотр классических азербайджанских фильмов"

В CinemaPlus пройдет "Ретроспективный просмотр классических азербайджанских фильмов" В сети кинотеатров премиум-класса CinemaPlus пройдет "Ретроспективный просмотр классических азербайджанских фильмов".
Искусство
28 июля 2023 г. 16:58
В CinemaPlus пройдет Ретроспективный просмотр классических азербайджанских фильмов

В сети кинотеатров премиум-класса CinemaPlus пройдет "Ретроспективный просмотр классических азербайджанских фильмов".

Как сообщает Report, просмотр посвящен 125-летию Азербайджанского кино и 100-летию киностудии "Азербайджанфильм".

Просмотр, который продлится с 3 по 10 августа, организован совместно с Министерством культуры Азербайджанской Республики, Агентством кино Азербайджанской Республики и киностудией "Азербайджанфильм".

Вход на сеансы бесплатный.

Запланировал показ следующих фильмов:

"Arşın mal alan"

Режиссеры: Рза Тахмасиб и Николай Лещенко.

1945 год. Киностудия "Баку".

"Bəxtiyar"

Режиссер: Лятиф Сафаров.

1955 год. Киностудия "Баку".

"O olmasın, bu olsun"

Режиссер: Гусейн Сейидзаде.

1956 год. Киностудия "Баку".

"Ögey ana"

Режиссер: Габиб Исмайлов.

1958 год. Киностудия "Баку".

"Uzaq sahillərdə"

Режиссер: Тофиг Тагизаде.

1958 год. Киностудия Баку.

"Əhməd haradadır?"

Режиссер: Адиль Искендеров.

1963 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Sehrli xalat"

Режиссер: Алисаттар Атакишиев.

1964 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Bir cənub şəhərində"

Режиссер: Эльдар Гулиев.

1969 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Bizim Cəbiş müəllim"

Режиссер: Гасан Сейидбейли.

1969 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Şərikli çörək"

Режиссер: Шамиль Махмудбеков.

1969 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Axırıncı aşırım"

Режиссер: Кямиль Рустамбеков.

1971 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Gün keçdi"

Режиссер: Ариф Бабаев.

1971 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Nəsimi"

Режиссер: Гасан Сейидбейли.

1973 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Əzablı yollar"

Режиссер: Тофик Имсмайлов.

1982 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Evlənmək istəyirəm"

Режиссер: Джахангир Мехтиев.

1983 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Bəyin oğurlanması"

Режиссеры: Джейхун Мирзоев и Вагиф Мустафаев.

1985 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Cin mikrorayonda"

Режиссер: Октай Миркасимов.

1985 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Atları yəhərləyin"

Режиссеры: Абдул Махмудов, Гасан Турабов.

1985 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Süd dişinin ağrısı"

Режиссер: Гусейн Мехтиев.

1987 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

"Yaramaz"

Режиссер: Вагиф Мустафаев.

1988 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

Ölsəm... bağışla"

Режиссер: Расим Оджагов.

1989 год. Киностудия "Азербайджанфильм".

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Версия на английском языке ФотоCinamaPlus to hold 'Retrospective viewing of classic Azerbaijani films'
Версия на азербайджанском языке Фото“CinemaPlus”da “Klassik Azərbaycan filmlərinin retrospektiv baxışı” keçiriləcək

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