При поддержке Фонда Гейдара Алиева в CinemaPlus организовали развлекательную программу для детей - ВИДЕО

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "Gənclik Mall", при поддержке Фонда Гейдара Алиева была организована развлекательная программа для детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщает Report, юные зрители посмотрели французский анимационный фильм "Маугли Дикой Планеты", с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2019 году.

На мероприятии присутствовали около 270-ти детей и подростков из детских домов и школ-интернатов.

Краткое описание мультфильма: Попав в метеоритный дождь, юный космический исследователь Вилли оказывается на неизвестной планете. С помощью робота Бака он должен выжить здесь до прибытия спасательной миссии его родителей. Но батарея Бака быстро садится, и, чтобы спасти Бака и вернуться домой Вилли придется найти новых друзей и научиться жить по законам джунглей дикой планеты.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.