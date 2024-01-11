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В CinemaPlus начинается показ турецкой мелодрамы "3391 километр"

В CinemaPlus начинается показ турецкой мелодрамы "3391 километр" Показ турецкой мелодрамы "3391 километр", снятой по книге Бейзы Алкоч, пройдет эксклюзивно в сети кинотеатров CinemaPlus с 12 января.
Искусство
11 января 2024 г. 18:47
В CinemaPlus начинается показ турецкой мелодрамы 3391 километр

Показ турецкой мелодрамы "3391 километр", снятой по книге Бейзы Алкоч, пройдет эксклюзивно в сети кинотеатров CinemaPlus с 12 января.

Как сообщает Report, главные роли в киноленте исполнили самые популярные актеры нового поколения - Дерья Пынар Ак и Ахмет Хактан Завлак. Креативный продюсер и режиссер фильма - Дениз Энйуксек.

Фильм рассказывает историю двух молодых людей, которые познакомились через социальную сеть. Несмотря на огромное расстояние, они испытывают сильное влечение. На протяжении киноповествования зрители становятся свидетелями развития любовного романа между молодыми людьми, живущими на расстоянии 3391 километра - один во Франции, другой в Турции.

Десятки тысяч комментариев, оставленных поклонниками на социальных страницах фильма "3391 километр", до мельчайших подробностей знающими каждую деталь этой истории, привели к тому, что во время съемок в картину были добавлены детали, которых не было в сценарии, но были в книге.

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Версия на азербайджанском языке “CinemaPlus”da “3391 kilometr” türk melodramının nümayişi başlayır

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