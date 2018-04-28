В CinemaPlus демонстрируется фильм "Опасный бизнес" - ВИДЕО

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступила к показу фильма "Опасный бизнес" производства Австралии и США с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2018 году.

Как сообщает Report, фильм озвучили Алихан Раджабов, Кямран Агабалаев, Эльшан Рустамов, Севда Новрузлу Бийик, Вюсал Муртузалиев, Назакят Мамедли, Ровшан Мамедли, Саид Низами, Земфира Абдулсамедова, Вугар Гусейнов, Вюсал Гаджигадир, Мушфиг Мирзоев, Вюсал Халыгоглу и Хумар Гулузаде.

Главный редактор дубляжа - Хатаи Али, режиссер - Ровшан Мамедли, звукорежиссер - Азад Велиев, звукооператор - Орхан Агаларов, переводчик - Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер - Вюгар Исламзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Режиссером фильма является Нэш Эдгертон. Главные роли исполняют Джоэл Эдгертон, Шарлиз Терон и Дэвид Ойелоуо.

По сюжету, дерзкая длинноногая блондинка идеально подходит для опасного бизнеса. Однажды одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании. Лучше этому умнику не рассчитывать на помощь своей эффектной начальницы, ведь для корпорации он предпочтительнее мертвый, чем живой.