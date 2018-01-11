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    В “CinemaPlus Azərbaycan” состоялся гала-вечер кинокомедии "Yoxdu belə söhbət" - ФОТО

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В “CinemaPlus Azərbaycan” прошел гала-вечер романтической комедии киностудии “Азербайджанфильм” "Yoxdu belə söhbət".

    Report сообщает, что роли в кинокартине исполнили Гюнеш Мехдизаде, Гасан Ага, Эмиль Меджнинунов и Тунзаля Гахраман.

    В фильме рассказывается о знакомстве двух музыкантов-любителей с бабушкой и внучкой Тамиллой и Сарой, ставшем причиной неожиданных приключений. Под сомнение ставится все происходящее вокруг: и случайные происшествия, и случаи, которые могут произойти только в результате чуда. 

    Режиссер фильма-Руфат Гасанов. Над сценарием работали Кямал Гасанов и Руфат Гасанов, Асиф Рустамов. Композитор-группа "Dihaj".

    Картину можно будет просмотреть с 11 января в сети кинотеатров "CinemaPlus". 

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