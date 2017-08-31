В CinemaPlus Azerbaijan состоялся предпремьерный показ документального фильма "Перу"

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Azerbaijan 30 августа состоялся предпремьерный показ документального фильма "Перу" с участием бывшего спортсмена, чемпиона республиканских и международных турниров по боям без правил, переквалифицированного в известного охотника – Фаика Бабанлы.

Как сообщает Report, перед показом документального фильма главный герой Фаик Бабанлы поприветствовал гостей и пожелал приятного просмотра.

На мероприятии отметили, что данный фильм повествует о самой опасной и сложной поездке в Перу. Оттуда можно было даже не вернуться. По закону охоты в джунглях, если идет дождь и на небе луна, то животные не показываются.

Фаик Бабанлы вместе с режиссером фильма Асифом Ильясовым вынуждены были заходить в непроходимые дебри тропических дождевых лесов джунгли, в которых прорубали себе дорогу мачете. Из всех южноамериканских стран больше всего ядовитых змей было именно в Перу.

Отметим, что Фаик Бабанлы побывал в 73 странах мира. Ему удалось поохотиться в Африке, амазонских джунглях, Новой Зеландии, Австралии, Аляске, Гренландии, Колумбии, Камчатке. Также множестве других отдаленных стран и горных хребтов, таких как Памир, Тянь-Шань, Гималаи, Пиренеи и пополнить коллекцию своих трофеев.