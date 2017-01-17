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    В CinemaPlus Azerbaijan состоялось мероприятие "Ночь в кино" - ВИДЕО

    Гостям были показаны фильмы Плохой Санта 2, Ёлки 5 и Кредо убийцы

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan в ночь с 13-го на 14-е января состоялось мероприятие "Ночь в кино".

    Как сообщает Report, с 23:30 до 6:00 утра гостям были показаны фильмы "Плохой Санта 2", "Ёлки 5" и "Кредо убийцы".

    В кинотеатре была новогодняя атмосфера с музыкальным сопровождением. Также был фуршетный стол, алкогольные и безалкогольные напитки, конкурсы и розыгрыши призов.

    Поддержку в организации мероприятия оказали: дубляжная студия Cinemazadeh, сеть ресторанов Özsüt, Red Bull, сеть парфюмерно-косметических магазинов Sabina, Papa Johns Pizza Azerbaijan и пивоваренный завод Балтика-Баку.

    Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

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