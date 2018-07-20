В "CinemaPlus Amburan Mall" состоялся показ российского комедийного фильма "Килиманджара" - ВИДЕО

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus Amburan Mall» под открытым небом состоялся закрытый показ российского комедийного фильма «Килиманджара» под руководством Александра Цекало.

Как сообщает Report, cъёмки проходили на фоне примечательных мест Баку и на фоне живописных пейзажей Азербайджана.Идея фильма «Килиманджара» родилась у популярных шоуменов Таира и Джабира Имановых («Планета парни из Баку»). Однако их участие в проекте этим не ограничилось. Как продюсеры с азербайджанской стороны Имановы вместе с Фаридом Ализаде и генпродюсером картины вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой помогли российским кинематографистам проникнуться атмосферой своей страны и окунуться в национальную культуру и менталитет.

В этот вечер гостями были азербайджанские звезды, предприниматели, руководители крупных организаций, актеры, исполнители, телеведущие,

режиссеры, продюсеры, блоггеры , представители бомонда и СМИ.

В кинотеатре также была организована праздничная атмосфера с музыкальным сопровождением. Весь вечер диджей зажигал публику динамичной музыкой.

Поддержку в организации мероприятия оказали: дубляжная студия «Cinemazadeh», Cinema Distribution, мексиканский ресторан «Maya», испанский ресторан «El Portalon», Red Bull, водка «Banketnaya», вины «Gala», Red Bull, курьерская служба TNT и пивоваренный завод «Балтика-Баку».

Коротко о фильме: Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остается только одно — найти его. Именно так и поступает красавица Маруся, отправившись на поиски своего возлюбленного в его родной Азербайджан. И хорошо, что рядом есть дружная команда друзей, или не очень дружная и не совсем друзей. На такие приключения в Баку не рассчитывал никто из компании Маруси, как и сами жители.

Режиссёром фильма является Екатерина Телегина. В главных ролях Павел Прилучный, Максим Виторган, Тимофей Трибунцев и Ирина Старшенбаум.

Также для многих кинолюбителей кинотеатр премиум класса «CinemaPlus Amburan Mall» будет работать 24 часа.