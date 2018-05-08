В Cinema Plus состоится показ фильма, посвященного Общенациональному лидеру

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В азербайджанском кинотеатре премиум-класса Cinema Plus, расположенном в ТЦ Ganjlik Mall, пройдет показ короткометражного документального фильма "Профессионал", посвященного 95-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, восьмая серия документального фильма Вагифа Мустафаева посвящена деятельности нашего Великого Лидера в органах государственной безопасности. События этой части охватывают 1949-1969 годы. В фильме представлены многочисленные факты, не известные зрительской аудитории.

Фильм будет показан 10 мая, в 11:30. Вход свободный.