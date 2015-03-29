​В честь Гямяр Алмасзаде состоится показ балета "Девичья башня"

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр оперы и балета продолжает показ спектаклей, посвященных 100-летию выдающейся азербайджанской балерины, талантливого педагога и балетмейстера, народной артистки СССР, лауреата Государственной премии СССР Гямяр Алмасзаде.

Как сообщает Report, очередным спектаклем из этой серии будет балет "Девичья башня" А.Бадалбейли.

Премьера первого азербайджанского национального балета "Девичья башня" состоялась 16 апреля 1940 года. Гямяр Алмасзаде являлась балетмейстером-постановщиком спектакля и долгие годы исполняла в нем роль Гюльянаг. Вот уже 75 лет "Девичья башня" занимает прочное место в репертуаре театра оперы и балета.

В спектакле, показ которого состоится 5 апреля, главные роли исполнят народный артист Гюльагаси Мирзоев (Полад), заслуженная артистка Тамилла Мамедзаде (Гюльянаг) и ведущий солист Анар Микаилов (Джахангир хан).

Дирижер спектакля - народный артист, профессор Джаваншир Джафаров.