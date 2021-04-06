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В честь десятилетия "Игры престолов" выпустят яйцо "Фаберже"

В честь десятилетия "Игры престолов" выпустят яйцо "Фаберже" HBO объявил, что в честь десятилетия с момента выхода первой серии "Игры престолов" весь апрель будет отмечаться "Железная годовщина"(The Iron Anniversary).
Искусство
6 апреля 2021 г. 06:58
В честь десятилетия Игры престолов выпустят яйцо Фаберже

HBO объявил, что в честь десятилетия с момента выхода первой серии "Игры престолов" весь апрель будет отмечаться "Железная годовщина"(The Iron Anniversary).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Variety.

В рамках этого события в эфире телеканала состоится марафон сериала, а также в продажу выйдет новый мерчендайз.

Помимо этого, компания "Фаберже" позднее в 2021 году представит уникальное драгоценное яйцо, инкрустированное бриллиантами и рубинами, дизайн которого был вдохновлен историей Дейенерис Таргариен. Изделие стоит 2,2 млн долларов США, пишет The Hollywood Reporter. Оформление яйца разработали ведущий дизайнер Faberge Ltd Лийса Таллгрен и художница по костюмам "Игры престолов" Мишель Клэптон.

Также для фанатов сериала компания Mikkeller выпустит линейку крафтового пива, а Funko Pop представит лимитированную серию фигурок с героями.

Кроме того, стриминговый сервис HBO Max покажет специальную интерактивную страницу с информацией об "Игре престолов", создании сериала и "пасхалках". У подписчиков появится доступ к более чем 150 видео, в том числе к роликам о съемках.

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