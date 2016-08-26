В Центре современного искусства YARAT состоится показ фильма "Подарок"

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ 30 августа в Центре современного искусства YARAT состоится показ короткометражного художественного фильма Эмина Эфендиева "Подарок".

Об этом Report сообщили в киностудии "Азербайджанфильм".

После показа творческий состав ответит на вопросы зрителей.

Вход будет бесплатным.

Отметим, что "Подарок" - короткометражный фильм, вошедший в снятый четырьмя молодыми режиссерами киноальманах "На 40-й параллели". Фильм снят на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерству культуры и туризма.

Авто сценария картины - Юсиф Шейхов, оператор-постановщик - Эльман Алиев, художник-постановщик - Шахин Гасанли, композитор - Азер Аскеров, художественный руководитель - Эльдар Гулиев, исполнительный продюсер - Вусал Аббасов, продюсер - Мушвиг Гатамов.

В главных ролях - Илаха Гасанова, Горгуд Джафарли, Шамиль Сулейманлы и др.