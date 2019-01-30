В Центре мугама состоится открытие фестиваля “Gəncliyin səsi”

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ 1-го февраля в 12:00 в Международном центре мугама состоится церемония открытия ежегодного фестиваля “Gəncliyin səsi” (“Голос молодости”), проводимого Министерством культуры Азербайджана и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Как передает Report, фестиваль пройдет с 1 по 5 февраля в рамках утвержденной Президентом Азербайджанской Республики государственной программы «Молодежь Азербайджана 2017-2021» и в соответствии с указом Президента АР о объявлении 2 февраля Днем молодежи Азербайджана.

Целью фестиваля является выявление талантливой молодёжи, поддержание и поощрение их творческого поиска, достижений, знаний и умения.

На фестивале планируется проведение концертов, встреч, фото- и художественных выставок, показ театральных постановок и демонстрация фильмов с участием молодежи в различных сферах культуры.