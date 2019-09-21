​В Центре мугама представлена концертная программа “Rast dünyası”

В Международном центре мугама состоялся концерт - “Rast dünyası”.

Как сообщает Report, на концерте, прошедшем в рамках XI Международного музыкального фестиваля У.Гаджибейли, ведущий – секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми рассказал о значении ставшего уже традиционным фестиваля. Он отметил, что в каждом человеке звучит своя музыка. Эта музыка может отличаться друг от друга, звучать по-разному, но в то же время объединять всё человечество. Так и данный фестиваль, разнообразием своей программы служит именно этой идее. Он выразил уверенность, что программа вечера в которой будет представлена книга поклонника азербайджанской музыки и мугама Фарамаза Гермруди- "Раст: теснифы и ренги" и прозвучит "Раст", позволит зрителям насладиться глубиной и звучанием мугама.

Выступившие на концерте заслуженный деятель искусств Джахангир Салимханов, доктор философии по искусствоведению, заслуженный деятель искусств Санубар Багирова и народный артист Мохлет Муслимов рассказали о значении книги, обозначив её, как изящный вклад в национальную музыку.

На концерте в сопровождении ансамбля "Кёнюль" выступили народные артисты – Айгюн Байрамова, Назакет Теймурова и Тейюб Асланов, в исполнении каждого из которых прозвучали индивидуальное исполнительское видение и отношение к мугаму "Раст".