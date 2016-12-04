В Центре Мугама Баку состоялся этноконцерт с участием азербайджанских и израильских музыкантов - ФОТО

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Центре Мугама Баку состоялся этноконцерт "Sound Wave" с участием азербайджанских и израильских музыкантов.

Как сообщает Report, перед концертом выступил посол Израиля в Азербайджане Дан Став, который назвал приехавших в Баку израильских музыкантов Гади Бен Элишу и Шем Това Леви одними из самых известных в его стране.

Посол также назвал концерт важным культурным событием и выразил надежду, что концерт надолго останется в памяти зрителей.

Далее выступил директор одного из организаторов концерта - Centro İtaliano Паоло Касагранде, который также, поприветствовав зрителей, выразил надежду, что они получат удовольствие от концерта.

Затем, израильские музыканты, совместно с азербайджанскими музыкантами Гусейном Меликовым, Сахибом Пашазаде, Тогрулом Асадуллаевым, Солтаном Алиевым представили зрителям образцы национальной музыки Азербайджана и Израиля.

Отметим, что на концерте присутствовали более 350 зрителей