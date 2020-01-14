В Центре Гейдара Алиева состоится концерт камерного оркестра "Кремерата Балтика" и пианиста Люка Дебарга

14 марта в Центре Гейдара Алиева состоится концерт камерного оркестра «Кремерата Балтика» и известного пианиста Люка Дебарга.

Как сообщает Report, на концерте прозвучат произведения таких выдающихся композиторов как Ференц Лист, Кшиштоф Пендерецкий, Мечислав Вайнберг и Милош Магин.

Камерный оркестр в составе молодых музыкантов стран Балтии создан в 1997 году скрипачом Гидоном Кремером. За короткое время оркестр превратился в профессиональный коллектив мирового уровня и получил международное признание.

«Кремерата Балтика» выступила более чем в 50 странах мира, дала свыше тысячи концертов в 600 городах. В 2002 году коллектив был удостоен премий «Грэмми» (Grammy) и «Эхо» (ECHO). Оркестр выпустил более 20 компакт-дисков (CD) и с 2003 года организовывает в Латвии собственный фестиваль.

Французский пианист Люка Дебарг сотрудничает с Гидоном Кремером и оркестром «Кремерата Балтика» с 2017 года. В 2018 году Дебарг принял участие в гастролях коллектива в Китае и Японии.

Люка Дебарг выступал с ведущими симфоническими оркестрами в самых престижных концертных залах мира. Помимо академического репертуара, он исполняет джаз, а также сочиняет музыку. В 2014 году Люка Дебарг занял первое место на 9-м Международном конкурсе пианистов в городе Гайар, а в 2015 году - стал одним из лауреатов 15-го Международного конкурса имени Чайковского. В 2017 году коллектив удостоен престижной награды Германии «Эхо Классик» (ECHO Klassik).

Билеты можно приобрести в кассах Центра, на сайте iTicket.az и в пунктах продажи.