Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ 3 мая в Центре Гейдара Алиева состоится концерт известного композитора и исполнителя Горана Бреговича.

Как сообщили Report в пресс-службе Центра, на первом своем концерте в Баку, в сопровождении руководимого им оркестра, Г.Брегович исполнит популярные во всем мире свои сочинения, в том числе песни к фильмам.

Билеты продаются в кассе Центра Гейдара Алиева и на официальном сайте www.heydaraliyevcenter.az.

Отметим, что Горан Брегович стал популярным в Восточной Европе с рок-группой Bijelo Dugme, а мировую славу ему принесли песни и музыка к фильмам.

Он записывал альбомы с такими известными исполнителями, как Сезен Аксу, Кая, Кшиштоф Кравчик, Йоргос Даларас.

Более 20-ти лет он выступал с концертами во всех континентах мира и представил свыше 3 000 шоу.