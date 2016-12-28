В Центре Гейдара Алиева открылась выставка Кукла в искусстве

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ 27 декабря в Центре Гейдара Алиева состоялась церемония открытия выставки «Кукла в искусстве».

Как сообщает Report вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с выставкой.

Выступая на открытии выставки, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что уходящий 2016 год запомнился для Центра многочисленными мероприятиями. Он подчеркнул, что среди этих мероприятий были конференции, симпозиумы, семинары, концерты и, естественно, представленные Центром Гейдара Алиева многочисленные выставки. «Административное здание Центра отличается оригинальностью и является одним из уникальных зданий в мире. Именно поэтому Институт архитекторов Великобритании включил в этом году административное здание Центра Гейдара Алиева в шестерку образцов мировой архитектуры. Парк Центра Гейдара Алиева, а также часть территории нового парка, открытого накануне с участием главы государства, мы используем для проведения различных мероприятий и организации выставок», - сказал А.Алакбаров.

А. Алакбаров подчеркнул, что коллекция, представленная сегодня на выставке «Кукла в искусстве», была собрана Фондом Гейдара Алиева в течение 10 лет. На выставке демонстрируются работы 60 художников-скульпторов из 16 стран, в том числе азербайджанских художников. Выразив надежду на то, что зрители получат удовольствие от выставки, А. Алакбаров выразил глубокую признательность первой леди Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, а также вице-президенту Фонда Лейле Алиевой за поддержку в организации экспозиции.

Член-корреспондент Российской академии художеств, заместитель председателя отделения художественных кукол Союза художников России, художник-кукольник Александра Худякова выразила восхищение красотой Баку. «Я впервые вижу выставку художественных кукол столь высокого уровня. Выражаю признательность Фонду Гейдара Алиева, а также вице-президенту Фонда Лейле Алиевой за это грандиозное мероприятие. Честно говоря, я видела достаточно много выставок, но такую экспозицию вижу впервые. Кукла является одной из самых древних форм репрезентации человека. Кукла, как скульптура, берет свое начало с древних времен. Можно сказать, что во всех культурах мира художники создавали куклы. Кукла – большой, серьезный феномен. Экспозиция, представленная в Центре Гейдара Алиева, великолепна. Выражаю признательность всем, кто принимал участие в организации выставки. Я также передаю всем художникам Баку приветствия и почтение российских художников», - сказала она. Сообщив, что отделение кукол было создано в Союзе художников России в 2007 году, Александра Худякова отметила, что организованная в Баку выставка свидетельствует о серьезности кукольного искусства.

Член Союза художников Азербайджана, заслуженный работник культуры Эльмира Аббаслы подчеркнула, что организация этой выставки является большим праздником. В Баку, Азербайджане не проводились выставки кукол такого уровня. Отметив, что на протяжении многих лет она мечтала о проведения в Баку столь широкомасштабной выставки, Э. Аббаслы выразила признательность руководству Фонда Гейдара Алиева. Она отметила, что в последние 10 лет проводились обсуждения, связанные с созданием таких произведений искусства. Эти куклы демонстрируют также богатство нашей культуры, истории. Создание кукол, сохранение этих произведений искусства требуют большого труда.

Ректор Азербайджанской государственной академии художеств, академик Омар Эльдаров отметил, что эта выставка – интересный и уникальный праздник. На выставке все прекрасно и выглядит как в сказке. В то же время, эти произведения искусства – серьезные и совершенные образцы. «Куклы сопровождают нас с рождения. А в представленных здесь произведениях воплощены беседа взрослых о красоте, глубокие и тонкие чувства. Столь профессиональная выставка кукол особенна. В этих произведениях художник не может скрыть свое отношение и любовь к прекрасному. Подача любви посредством материала в такой форме – большое искусство. У нас в Баку должен быть музей кукол, где будут храниться эти произведения искусства, чтобы посетители не от выставки к выставке, а всегда могли прийти и увидеть их», - сказал О.Эльдаров.

Затем участники мероприятия посмотрели выставку.

На выставке, проводимой при поддержке Фонда Гейдара Алиева, представлены 230 кукол, выполненных вручную авторами из различных стран мира. Эти произведения искусства – образцы коллекции, состоящей в общей сложности из 400 экспонатов.

На выставке представлены выполненные вручную произведения известных художников-кукольников Азербайджана, США, Германии, Австралии, Бельгии, Чехии, Эстонии, Франции, Израиля, Италии, Латвии, России, Северного Кипра, Индонезии, Украины и Японии.

Большинство произведений искусства, представленных в экспозиции, изготовлены в единственном экземпляре и обладают большой художественной ценностью. Многие из этих произведений – победители международных фестивалей кукол и биеннале.

Наряду с традиционными куклами, изготовленными из фарфора, бумаги, пластика, дерева и ткани, на выставке представлены куклы в стиле модерн, созданные с применением современных технологий. Куклы на выставке разделены по 11 различным темам. Так, в экспозиции можно познакомиться с историей одежды, юмористическими и праздничными образами, жителями Ичеришехер, героями сказок, деревянными куклами и другими экспонатами.

Каждый экспонат на выставке имеет свою историю. Здесь представлены герои известного азербайджанского фильма «Не та, так эта», комические образы итальянского народного театра «Комедия дель Арте» Коломбина и Пульчинелла, персонажи таких любимых произведений, как «Ромео и Джульетта», «Алые паруса», воплощенные в куклах всемирно известные актрисы Вера Холодная, Грета Гарбо, скрипач Родион, фотограф Фома и др. Эти куклы, созданные художниками, вдохновленными различными образами, вновь оживляют в памяти личности из мира искусства.

На выставке представлены средневековые женские образы как в праздничных нарядах, так и в платьях, надеваемых во время отдыха, а также мужские и женские придворные образы в различных одеяниях. Экспонируются также куклы в одежде, присущей различным регионам Азербайджана. Их наряды отличаются тканью, цветом, кроем, узорами и используемыми украшениями.

Знакомство с каждым экспонатом выставки также дает возможность проследить за историей развития изящного искусства изготовления кукол.

Таким образом, с 28 декабря в Центре Гейдара Алиева можно посетить еще одну выставку – коллекцию уникальных ручных работ художников и скульпторов мира.