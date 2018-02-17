В Центре Гейдара Алиева открылась выставка известного художника Альфонса Мухи - ФОТО

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ 16 февраля в Баку, в Центре Гейдара Алиева, открылась выставка «Альфонс Муха: в поисках красоты».

Как сообщает Report, в церемонии открытия выставки приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

На церемонии открытия выставки, организованной в условиях взаимного сотрудничества с Фондом Мухи, внук Альфонса Мухи – Джон Муха выразил удовлетворение организацией выставки в этом величественном здании.

«Я рад приехать в вашу прекрасную страну и город. Надеюсь, что впредь буду часто посещать вашу страну».

Джон Муха отметил, что 2018 год – важный как для Чехии, так и для Азербайджана. Так, в этом году отмечается 100-летие создания Чешского государства. В этом году также будет отмечаться 100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики.

«На выставке вы почувствуете и увидите ряд связей между произведениями моего деда и вашей страной», - сказал Джон Муха.

Он отметил, что на одной из картин всемирно известного художника представлена женщина в Сибири, которая изображена с шалью. Внук художника подчеркнул, что главная цель произведений, созданных его дедом, жившим в период катаклизмов, в кризисные времена, заключается в наведении мостов между людьми, недопущение конфликтов.

Подчеркнув бережное отношение вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой к творчеству Альфонса Мухи, поддержку, оказанную реализации этого проекта, куратор выставки Томако Сато выразила ей глубокую признательность.

«На этой выставке демонстрируются произведения, снискавшие художнику всемирную известность. В своих произведениях он связал естественную обыденность и общечеловеческие идеи, выразил сущность этих идей. И хотя художник создавал свои произведения на чешской земле, он адресовал месседж всему миру», - сказала куратор выставки.

Отметив связь между представленными произведениями и Азербайджаном, куратор сказала: «В октябре прошлого года я была в вашем прекрасном городе. Я увидела в самых важных архитектурных образцах Азербайджана геометрические элементы Мухи, прочерченные им линии. В произведениях, созданных художником, есть мотивы и образцы, заключающие в себе объединяющую роль Азербайджана, вытекающую, в частности, из расположения вашей страны на пересечении Востока и Запада. Эта выставка – также новая форма диалога, которая послужит еще большему сближению Востока и Запада».

Затем гости посмотрели выставку. В экспозиции представлены произведения известного художника, иллюстратора и дизайнера Альфонса Мухи на тему красоты, составляющую основу его художественной философии. На выставке демонстрируются свыше 80 произведений Альфонса Мухи – картины, фотографии, афиши и плакаты.

Один из наиболее известных представителей стиля «Ар Нуво» (новое искусство) Альфонс Муха (1860-1939) родился в Южной Моравии (Чехия), в конце 1890-х годов приобрел известность в Париже театральными и рекламными афишами, дизайном декоративных табло.

В 1894 году Альфонс Муха создал дизайн афиши для спектакля «Жисмонда» с участием знаменитой актрисы Сары Бернар, и эта работа принесла ему успех. Сотрудничавший в течение 10 лет с Сарой Бернар в сфере сценографии, костюма и оформления афиш, художник заключил эксклюзивный договор с французским издательством «Шампенуа» и снискал славу как автор этикеток и реклам различной продукции, а также дизайнер интерьеров, ювелирных изделий, декоратор.

Проживавший в 1906-1910- х годах в США, Альфонс Муха был принят и там как выдающийся художник-оформитель, преподавал в Институте искусств в Чикаго, осуществлял деятельность в Нью-Йорке как театральный декоратор. В 1910 году Альфонс Муха, после почти 25-летней разлуки, возвратился на родину, в Чехию. В течение 17 лет он создал произведение «Славянская эпопея», состоявшее из 20 картин, отражающих историю чехов и славян.

На выставке, представленной в Центре Гейдара Алиева, демонстрируются произведения художника, созданные в Париже в стиле «Ар Нуво», а также относящиеся к периоду после возвращения в Чехию.

В экспозиции представлена афиша «Жисмонда», подготовленная Альфонсом Мухой для Сары Бернар и снискавшая славу художнику.

Один из интересных экспонатов выставки – фотография жены художника Марии (Марушки) в келагаи. Отметим, что известное произведение художника «Женщина в пустыне» было создано на основе этой фотографии. В произведении, написанном яркими красками, основное внимание привлечено к келагаи, узоры головного убора изображены очень четко.

Выставка в Центре Гейдара Алиева продлится до 16 мая.